- VARIE- Inaugurazione della nuova Sede Universitaria di Ostia di Roma Tre. Dopo il taglio del nastro all’ingresso della sede si svolgeranno i saluti del rettore dell’Università degli Studi Roma Tre, Massimiliano Fiorucci, del direttore generale dell’Ateneo, Alberto Attanasio, del presidente del X Municipio, Mario Falconi, dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Roma con delega del Sindaco di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, e dell’Assessore a Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera. Via Bernardino da Monticastro 1. Ostia (Ore 10:30).- Incontro "A scuola di affettività. Educare alle relazioni per prevenire la violenza di genere" organizzato dalle consigliere e consiglieri regionali Marta Bonafoni, Claudio Marotta, Marietta Tidei, Alessandra Zeppieri, Adriano Zuccalà. Interverranno Tullia Nargiso, Coordinatrice Rete degli Studenti Medi Lazio; Monica Pasquino, Presidente Educare alle Differenze; Antonella Dentamaro, vice Presidente AIED; Gianfranco Goretti, Associazione Famiglie Arcobaleno; Carla Centioni, Presidente Associazione Ponte Donna; Valentina Peri, Assistente sociale Ohana Cooperativa Sociale ONLUS e Luigia Mastrosanti, Preside IC Albano. Presso la Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio (Ore 16)- Convegno "Acque reflue, riuso e riciclo intelligente – Le possibili strategie". Intervengono: Sabrina Alfonsi, Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti – Roma Capitale; Rocco Ferraro, Consigliere Delegato all'Ambiente – Città Metropolitana di Roma; Massimo Pronio, Responsabile Comunicazione - Rappresentanza in Italia della Commissione Europea; Angiolo Martinelli, Direttore Divisione III – Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Ilaria Miozzo, Responsabile Controlli e Processi ambientali Direzione Operazioni – Acea; Francesco Napolitano, Direttore Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale – Università "La Sapienza"; Fabio Ugolini, Project Manager e Coordinatore Progetto Aware; Manuela Veronelli, Garante del Servizio Idrico Integrato – Regione Lazio. Presso la Sala Europa Experience David Sassoli, Piazza Venezia 6 a Roma (Ore 10) (Rer)