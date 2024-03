Business news: Argentina-Vietnam, ad Hanoi evento sul commercio di carne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito della visita della ministra degli Esteri dell’Argentina, Diana Mondino, in Vietnam, si è tenuto un incontro di promozione commerciale della carne argentina promosso dal rappresentante argentino dell’azienda Azul Natural Beef S.a., accompagnatore di Mondino nella sua visita in Asia. All’evento erano presenti i principali importatori e distributori, all’ingrosso e al dettaglio, vietnamiti, ma anche rappresentanti di alberghi e ristoranti e autorità governative. Durante la sua visita, Mondino è stata accompagnata dal segretario delle relazioni economiche internazionali, Marcelo Cima, e dall’ambasciatore argentino in Vietnam, Pablo Beltramino. (Abu)