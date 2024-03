Business news: Nicaragua-Cina, incontro bilaterale con focus spazio e tecnologia satellitare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la visita dell’autorità amministrativa spaziale della Cina in Nicaragua con la firma di alcuni accordi in materia di cooperazione spaziale. Una delegazione del Centro di cooperazione internazionale del laboratorio di esplorazione dello spazio profondo (Dsel), guidata dal direttore Yu Jike, si è riunita con l’assessore presidenziale, Laureano Ortega Murillo, e con varie autorità del Consiglio nazionale di università (Cnu) e della segreteria per lo spazio ultra-terrestre del Nicaragua. Durante la visita è stato firmato un accordo di cooperazione con il Cnu ed è stata completata la revisione di un accordo con la Segreteria dello spazio ultra-terrestre del Nicaragua. Il governo del Nicaragua ha ribadito la disponibilità a lavorare con la Cina nel campo delle tecnologie satellitari e dei progetti di cooperazione spaziale e nellìaumentare la cooperazione tecnica e la formazione in questi ambiti. (Mec)