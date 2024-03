Fosse ardeatine: Mollicone (Fd’I), rinnovare memoria contro ogni orrore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non dimentichiamo l'eccidio delle Fosse ardeatine, una delle pagine più tragiche della nostra storia nazionale. Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, di Fratelli d’Italia, nell'80mo anniversario dell'eccidio delle Fosse ardeatine. “Ribadiamo il nostro impegno per rinnovare la memoria del sacrificio di 335 vittime innocenti, uccise ferocemente dalle truppe di occupazione naziste, contro ogni orrore di ieri e di oggi, anche attraverso gli strumenti della cultura come l'importante concerto dell'Orchestra Giovanile ‘Luigi Cherubini’ di Ravenna e strumentisti della banda dell'Arma dei Carabinieri, diretti dal Maestro Riccardo Muti, stasera all'Auditorium patrocinato dal ministero della Cultura”, aggiunge. (Rin)