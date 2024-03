Milano: "Fa' la cosa giusta!", quasi 40mila presenze alla ventesima edizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultimo giorno di Fa' la cosa giusta!, fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata all'Allianz MiCo dalla casa editrice Terre di mezzo, da venerdì 22 marzo a oggi. Numeri straordinari in questa ventesima edizione: quasi 40mila presenze nei 3 giorni di fiera, oltre 150 volontari, 32 mila metri quadrati di superficie espositiva, 475 espositori organizzati in 8 sezioni tematiche (Turismo consapevole, Grandi cammini e outdoor, Critical fashion; Mangia come parli, Abitare green, Il pianeta dei piccoli, Cosmesi naturale, Area vegan, Pace e partecipazione). Oltre 400 gli appuntamenti nel programma culturale dedicati ad adulti e bambini, come gli incontri con il cardinale Matteo Zuppi, Marco Paolini, Giovanni Storti e tanti altri protagonisti di un'economia "umana". (Com)