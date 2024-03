Bulgaria: Gabriel (Gerb), fallito negoziato per formazione nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bulgaria non è stato raggiunto alcun accordo sulla formazione del nuovo governo. Lo ha reso noto la ministra degli Esteri Mariya Gabriel, esponente del partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), spiegando che i negoziati con Continuiamo il cambiamento (Pp) non hanno portato a risultati tangibili. "Ci sono stati tre giorni di colloqui... diciamo no a nuove condizioni permanenti", ha detto Gabriel parlando con la stampa, spiegando che il Pp ha chiesto la carica di ministro dell'Interno. Il Gerb "non parteciperà ai negoziati per la seconda volta", ha aggiunto l'attuale ministra degli Esteri, che avrebbe dovuto assumere l'incarico di premier. (Seb)