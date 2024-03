Basilicata 2024: Casellati, qui vogliamo vincere e farlo alla grande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Oggi a Potenza insieme ad Antonio Tajani, Maurizio Gasparri, Paolo Barelli, Francesco Cannizzaro, Isa Adinolfi, Vito Bardi e Roberto Occhiuto, ho presentato i 20 candidati di Forza Italia in Basilicata. In cinque anni Bardi ha cambiato il volto di questa Regione e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: il partito sul territorio è rinato e continua ad attrarre nuovi sostenitori: i tesserati sono passati da 400 a 1.800. Qui vogliamo vincere e farlo alla grande". Lo scrive su X (ex Twitter), in merito alle prossime elezioni Regionali in Basilicata, il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. (Rin)