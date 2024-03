Nigeria: esercito libera 137 studenti sequestrati a inizio mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito nigeriano ha riscattato 137 persone rapite due settimane fa da uomini armati in una scuola di Kaduna, nel nord del Paese. Lo hanno fatto sapere le Forze Armate segnalando che la liberazione è avvenuta pochi giorni prima che scadesse il termine fissato dai rapitori per pagare un riscatto di 690 mila dollari. "Nelle prime ore del 24 marzo 2024, i militari, d'intesa con le autorità locali e le agenzie governative hanno condotto un'operazione coordinata" che ha portato al "salvataggio degli ostaggi". Si tratta di 76 ragazze e 61 ragazzi, parte di un gruppo di circa 250 persone sequestrate il 7 marzo. Al momento non è chiaro se le forze di sicurezza sono riuscite a sottrarre gli ostaggi dalle mani dei rapitori o se i primi erano riusciti a fuggire e sono stati trovati dall'esercito. (Res)