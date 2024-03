Ex Ilva: associazioni indotto, certificazione crediti aziende in tempi brevi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’ex Ilva “auspichiamo che la certificazione dei crediti delle aziende dell’indotto possa avere tempi celeri: sia per far fronte alle esigenze della platea dei creditori sia, conseguentemente, per trasferire loro garanzie di liquidità che possano consentire a queste imprese di tornare al lavoro nello stabilimento e determinarne così una ripartenza effettiva dopo questa lunga fase di evidente rallentamento”. È quanto affermano le associazioni di categoria Aigi, Casartigiani Puglia, Cna Puglia, Confapi Taranto, Confartigianato Puglia, Confindustria Taranto e Fai Puglia, nel documento programmatico per la risoluzione della vertenza relativa alla crisi Acciaierie d’Italia e ai connessi crediti sospesi. “Vogliamo innanzi tutto partire dall’auspicio che lo stabilimento siderurgico di Taranto possa riprendere la sua attività con rinnovate garanzie di continuità e di rilancio complessivo: sia per quanto attiene la produzione sia per quanto riguarda i processi di decarbonizzazione che costituiscono una condizione essenziale e imprescindibile per la costruzione delle prospettive future”, aggiungono. (segue) (Rin)