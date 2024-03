Fosse ardeatine: Fratoianni, da Meloni comportamento imperdonabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'antifascismo “religione laica della nostra Repubblica nonostante le imperdonabili omissioni della presidente del consiglio e dei suoi amici”. Lo afferma in una nota Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi Sinistra. “Un anno fa disse che alle Fosse Ardeatine erano stati uccisi dai nazisti perché italiani. Ora scrive che furono uccisi dai nazisti per rappresaglia dell'attacco partigiano in via Rasella. A Giorgia Meloni proprio non riesce dire che furono uccisi dai nazisti e dai fascisti perché erano antifascisti. È più forte di lei. Una ragione in più - prosegue il leader di Sinistra italiana - per insistere a ricordarli, e per praticare con ancora più decisione l'antifascismo”. (Rin)