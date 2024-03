Sport: Cangemi (Lega), società e istituzioni insieme contro il Cyberbullismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sport "è un incredibile veicolo, un grande megafono di messaggi positivi e la partita di oggi segna un momento importante di condivisione istituzionale tra la società sportiva Roma Volley Club e la Regione Lazio. Ognuno di noi, nel proprio ruolo ben definito, è portatore di un messaggio importante: no ad ogni forma di bullismo e Cyberbullismo". Cosi in una nota il vice presidente del Consiglio regionale del Lazio Giuseppe Cangemi che ha assistito alla partita di serie A1 di Volley tra la Roma volley Club e la Igor Gorgonzola Novara tenutasi questo pomeriggio presso il Palazzetto dello sport di Piazza Apollodoro. "La partita di oggi ha segnato un momento importante, sia sportivo che sociale, in quanto ha evidenziato l'importanza che hanno le società sportive che operano al fianco delle istituzioni nella lotta di contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo. Tutti noi abbiamo la responsabilità di far crescere le nuove leve in modo sano e lo sport praticato e vissuto aiuta a crescere bene e lontano da fenomeni delinquenziali. Ringrazio il presidente Pietro Mele per l'invito e per l'omaggio della maglia che testimonia il mio impegno nella lotta a questo fenomeno purtroppo dilagante. Il mio supporto, nei limiti del possibile, non mancherà mai a iniziative che muoveranno in questa direzione". (Com)