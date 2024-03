Sport: Calderoli, dopo la Ferrari trionfo si completa con Ducati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E dopo la Ferrari, con la vittoriosa doppietta al Gp di Australia con Sainz primo, e Leclerc secondo, il trionfo delle nostre Rosse si completa grazie un’altra nostra eccellenza motoristica, ingegneristica e meccanica italiana, la Ducati, che ha trionfato sia nel Gp del Portogallo delle Motogp, con Martin e Bastianini, che in quello delle Superbike in Catalogna, con Bautista e Bulega. E non dimentichiamo ieri la vittoria dell’Aprilia, altra eccellenza italiana, in sprint race con Vinales. Quando l’Italia dei motori spinge sul gas restano tutti dietro!". Lo afferma, in una nota, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, senatore Roberto Calderoli. (Com)