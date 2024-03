Milano: De Corato (Fd'I), serve sicurezza nelle periferie, non inutili aree urbanistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo dalle agenzie che a Quarto Oggiaro il Comune di Milano, ha inaugurato oggi una nuova area di urbanismo tattico. Nelle periferie milanesi, soprattutto in quel quartiere, serve sicurezza da parte del Comune, non nuovi spazi pubblici che saranno utilizzati da malviventi per spacciare, rubare e compiere reati di varia natura come avviene già in altre zone della città! Soprattutto a Quarto Oggiaro, da sempre una delle zone più pericolose e critiche di Milano, servono i militari e i vigili. Questi ultimi, in quel quartiere, si vedono molto raramente". Lo dice l'onorevole di Fratelli d'Italia, ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato sull'inaugurazione odierna in via Graf da parte del Comune di Milano, di una nuova area di urbanismo tattico. (Com)