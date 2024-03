Roma: Gualtieri, in via Cilicia per potare 54 platani, interventi su 70mila alberi l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Siamo in via Cilicia per eseguire un sopralluogo al termine dei lavori di potatura dei 54 platani ai due lati della strada. Per interventi come questo, ci avvaliamo sempre di agronomi professionisti, che danno indicazioni puntuali ai nostri tecnici del Servizio Giardini su come effettuare le potature". Lo scrive sui social il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Quello di oggi è uno degli ultimi interventi di potatura della stagione. Con l’arrivo della primavera e l’innalzamento delle temperature, infatti, gli alberi ritornano in foglia ed effettuare potature comprometterebbero la loro salute". Roma ha un patrimonio di alberi "di oltre 300mila esemplari - dice ancora il sindaco -. L’obiettivo che ci siamo dati è potarne 70mila all’anno, arrivando così nel quinquennio della consiliatura a potare tutti gli alberi della nostra città. Quest’anno, come l’anno scorso, abbiamo rispettato l’impegno. In questo modo, possiamo conoscere meglio lo stato di salute degli alberi e, se hanno malattie, intervenire in modo più mirato. In questa stagione di potature, ad esempio, abbiamo trovato diversi alberi apparentemente sani ma in realtà malati o a fine vita: li abbiamo abbattuti e, in compenso, abbiamo incrementato le nuove piantumazioni. È un lavoro enorme ma assolutamente indispensabile, per evitare incidenti come quelli che purtroppo ancora talvolta si verificano in città". (segue) (Com)