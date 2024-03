Roma: Gualtieri, in via Cilicia per potare 54 platani, interventi su 70mila alberi l'anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per fare questo "abbiamo aumentato di 10 volte le risorse presenti a bilancio - continua Gualtieri - per la cura del verde verticale. Pensate che prima Roma Capitale spendeva poco più di 3 milioni per potare appena 6mila alberi l’anno. Oggi noi spendiamo 30 milioni di euro l’anno e facciamo 70mila potature. Ma non ci fermiamo qui: infatti, vogliamo rafforzare il Servizio Giardini e, nei prossimi mesi, assumeremo 31 nuovi giardinieri. Fortunatamente qui, in via Cilicia, non dovremo fare nessun abbattimento perché le perizie agronomiche ci dicono che gli alberi stanno bene e che basterà risagomare le chiome per dare a questi alberi nuova forza e nuova vita. Prendersi cura della natura, è prendersi cura di noi stessi". (Com)