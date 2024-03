Europee: Conte a confronto con i giovani M5s sul programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi la giornata online dedicata alla partecipazione dei giovani del Movimento cinque stelle al programma politico del Movimento per le elezioni Europee a cui hanno preso parte gli iscritti under 36 del Network giovani del M5s, che hanno potuto confrontarsi anche con il Presidente Giuseppe Conte e con gli europarlamentari pentastellati. E' quanto si legge in una nota. “Si tratta di una tappa di un percorso partecipato avviato con una consultazione online dalla quale sono stati raccolti circa mille contributi su temi di interesse giovanile: lavoro, ambiente, formazione, innovazione e pace”, sottolinea Vittoria Baldino, coordinatrice del comitato Politiche giovanili del M5s. (Com)