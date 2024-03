Algeria: offerta pubblica iniziale banca Cpa genera 840 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una valutazione preliminare dell'offerta pubblica iniziale (Ipo) del Credito popolare di Algeria (Cpa) alla Borsa di Algeri rivela che oltre l'80 per cento delle azioni offerte ha trovato acquirenti nel periodo di un mese e mezzo, dal 30 gennaio al 14 marzo, generando un flusso finanziario di oltre 112 miliardi di dinari, pari a circa 770 milioni di euro. La maggioranza delle azioni è stata acquistata da investitori privati. Durante una conferenza stampa tenuta oggi, 24 marzo, Youcef Bouzenada, presidente della Cosob, la commissione per l'organizzazione e il controllo delle operazioni di borsa ha riferito che su un totale di 60 milioni di azioni Cpa messe in vendita, quasi 49 milioni di azioni, corrispondenti all'81,6 per cento, sono state acquisite attraverso 49.000 ordini di acquisto, per un ammontare di 112,57 miliardi di dinari. Secondo il portale web “Tsa”, i compratori comprendono sia privati che entità istituzionali, tra cui impiegati bancari e persone giuridiche, provenienti dalle 58 wilaya (province) del Paese. (segue) (Ala)