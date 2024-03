Algeria: offerta pubblica iniziale banca Cpa genera 840 milioni di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Bouzenada, la maggior parte degli acquisti è stata effettuata da privati, i quali hanno acquisito oltre 33 milioni di azioni, per un valore superiore a 76 miliardi di dinari, costituendo più del 68 per cento del totale. Le azioni restanti sono state acquistate da entità giuridiche (11,6 milioni di azioni), istituzioni (3,8 milioni) e commercialisti dipendenti (169.000). Il valore medio degli ordini di acquisto è stato di 2,3 milioni di dinari (16 mila euro circa), con un importo medio di 1,7 milioni per gli ordini emessi da persone fisiche e di 25,2 milioni per quelli delle persone giuridiche. L'operazione di Ipo del Crédit populaire d'Algérie rappresenta un'importante apertura del capitale della banca pubblica per un valore complessivo di 137,94 milioni di dinari (950 milioni di euro). L'inizio delle negoziazioni sul titolo Cpa è previsto per martedì 26 marzo, come annunciato dall'agenzia “Aps”. (Ala)