Europee: Bonino (Più Europa), al lavoro su lista Stati Uniti d'Europa

- Come Più Europa "stiamo costruendo, in un clima positivo, una lista di scopo per gli Stati Uniti d’Europa: la nostra proposta mi pare sia stata accolta con entusiasmo". Lo ha detto la leader di Più Europa, Emma Bonino, a margine della presentazione, presso l’Auditorium, a Roma, del suo libro “A che ci serve l’Europa”, edito da Marsilio, scritto con Piervirgilio Dastoli, insieme a Luca Cambi, prefazione di Corrado Augias e postfazione di Romano Prodi. “In questo libro si ripercorrono le tappe politiche che hanno portato alla nascita dell’Unione europea. E cerco di spiegare perché, oggi più che mai, ci serve più Europa. E che la creazione degli Stati Uniti d’Europa ieri era un sogno di pochi ma oggi è diventa una necessità per tutti”, ha aggiunto Bonino. (Rin)