Milano: “Giornate aperte” Fai, Palazzo Pirelli bene monumentale più visitato fine settimana

- Palazzo Pirelli è stato il bene monumentale più visitato in questo fine settimana di “giornate aperte” del FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano: oggi 3526 visitatori, per un numero complessivo che nel weekend ha sfiorato i 5300 visitatori complessivi. Grande apprezzamento in particolare per l’Aula consiliare e il suggestivo Belvedere al 31 esimo piano. “La sede del Consiglio regionale della Lombardia dimostra ancora una volta il suo forte legame con i cittadini milanesi e lombardi e si conferma “palazzo aperto” capace di ospitare iniziative di grande interesse” sottolinea il Presidente Federico Romani. (Com)