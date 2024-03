© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Re Carlo è "frustrato" per i tempi della sua ripresa dal cancro e sta spingendo per accelerare le cure e tornare ai suoi incarichi. Lo ha affermato il nipote di Carlo, Peter Phillips, il figlio della principessa Anna, in un'intervista ripresa da "Sky News". Carlo III sarebbe comunque "sereno" e resterebbe "pragmatico", secondo il nipote.(Rel)