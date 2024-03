Bari: Foti (Fd'I), Emiliano e Decaro non consci loro ruolo istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Emiliano e Decaro sono consci del ruolo istituzionale che ricoprono, delle parole che pronunciano, delle parziali retromarce e delle successive smentite del giorno dopo? E' pur vero che il comizio era stato originariamente pensato per una requisitoria contro il ministro dell'Interno, e già questo dice tutto, colpevole di avere applicato la legge e via via ha assunto i toni dell'apertura della campagna elettorale per le europee di Decaro, oggi però è chiaro a tutti che uno dei due ha mentito. O Emiliano quando ha detto di avere portato Decaro dalla sorella di un boss, o Decaro quando dice di averla incontrata molto tempo dopo sul mercato. Una verità, invece, è assodata: in un caso o nell'altro, Decaro ha colloquiato con la sorella di un boss. Vale la pena dire: attenti a quei due". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (Rin)