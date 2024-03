Libia: Paese è quarto in Africa e al sesto nel mondo arabo per riserve auree (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria detiene 173,6 tonnellate di oro, posizionandosi al terzo posto nella regione araba, corrispondente al 14,26 per cento delle sue riserve estere totali. L'Iraq possiede 142,6 tonnellate di oro, pari all'8,3 per cento delle riserve totali della sua Banca centrale, collocandosi al trentesimo posto mondiale e al quarto nella regione araba. L'Egitto è il quinto paese arabo per riserve auree, con 126,2 tonnellate, che rappresentano oltre il 24 per cento delle sue riserve internazionali. Il Qatar detiene 101 tonnellate di oro, costituendo circa il 13 per cento delle sue riserve totali, piazzandosi all'ottavo posto nella regione araba e al quarantaquattresimo nel mondo. Il Kuwait ha 79 tonnellate di riserve auree, corrispondenti al 9,18 per cento delle sue riserve internazionali totali, mentre gli Emirati Arabi Uniti possiedono 74,5 tonnellate di oro, classificandosi al nono posto nella regione araba e costituendo circa il 2,7 per cento delle sue riserve complessive. Al decimo posto nella regione araba si trova la Giordania, con 74,3 tonnellate di riserve auree, pari al 25,7 per cento delle sue riserve totali. (Lit)