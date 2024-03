Roma: preside racconta aggressione davanti istituto San Gabriele, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia di Roma, il 15 marzo, sono stati chiamati alle 16:30 circa, in via della Giustiniana a Roma per una presunta aggressione subita da un uno di 65 anni. L’uomo preside del vicino istituto San Gabriele, ha raccontato che il patrigno di uno studente della scuola colpito da una sospensione, lo avrebbe spintonato e nel cadere si sarebbe ferito ad un gomito. L’uomo è stato portato in ospedale a Villa San Pietro dove i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di guarigione di 10 giorni. Al momento l’uomo non avrebbe ancora formalizzato la denuncia per aggressione.(Rer)