Marocco: tassisti marocchini attaccano autisti app di ridesharing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inerzia e la regolamentazione ambigua dei servizi di ridesharing in Marocco stanno lasciando campo libero ai ripetuti attacchi dei tassisti contro i conducenti delle app di trasporto. Questi episodi continuano a destare preoccupazione per la sicurezza degli utenti e a generare scalpore a livello locale, riferisce il sito web “Morocco World News”. Negli ultimi giorni, sono circolati online video che documentano l'aggressività di tassisti in diverse parti del Marocco contro i conducenti delle app di ridesharing. Un nuovo episodio di violenza è stato filmato giovedì 21 marzo vicino all'aeroporto di Rabat-Sale, quando tassisti hanno aggredito un autista di un'app di ridesharing che stava trasportando turisti, inclusi bambini. Questo incidente ha provocato indignazione e nuove richieste di intervento. Nel video, si vede il conducente del rideshare circondato da tassisti che cercano di fermare con la forza il suo veicolo. Uno dei turisti ha implorato gli aggressori di considerare la presenza di bambini nell'auto, parlando in inglese: "Ci sono dei bambini dentro", ha detto la donna. L’aggressione arriva pochi giorni dopo un altro video che mostrava tassisti danneggiare l'auto di un autista di un'app di ridesharing lanciando una pietra, mentre quest'ultimo trasportava un passeggero. In quella situazione, il conducente del rideshare ha ripreso la scena, documentando il momento in cui un tassista colpiva il parabrezza con una pietra, causando danni al veicolo. (Mar)