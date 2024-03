Medio Oriente: al via missione nella regione della ministra degli Esteri tedesca Baerbock

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock inizia oggi una nuova visita in Medio Oriente. In vista del suo viaggio in Egitto, Israele e nei territori palestinesi, Baerbock ha affermato che ogni cassa di aiuti bloccata sui camion davanti alle recinzioni di confine di Gaza "è una di troppo", come riferisce una nota della diplomazia tedesca. Dopo gli attacchi del 7 ottobre contro Israele da parte di Hamas, Baerbock ha già visitato la regione sei volte e ha detto che sarebbe tornata per fare tutto il possibile per trovare una soluzione. "I lanci aerei o i ponti marittimi non sono una soluzione sostenibile", ha affermato la ministra, aggiungendo che l'azione militare ha i suoi limiti nel diritto internazionale umanitario. (segue) (Geb)