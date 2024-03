Medio Oriente: al via missione nella regione della ministra degli Esteri tedesca Baerbock (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Baerbock ha osservato come solo un cessate il fuoco umanitario immediato che porti a una cessazione permanente dei combattimenti manterrebbe vive le speranze di pace e porrebbe fine alle sofferenze di tutte le parti. La ministra ha poi aggiunto che le discussioni in questi giorni di visita nel Medio Oriente si concentreranno sul futuro orizzonte politico regionale. Solo la prospettiva di una soluzione a due Stati con un’Autorità Palestinese riformata come primo passo verso uno Stato palestinese democratico potrebbe offrire alle persone una vita di sicurezza e dignità, ha spiegato Baerbock. (Geb)