Marocco: Banca africana di sviluppo, scarsità d’acqua minaccia tutti i settori

- La Banca africana di sviluppo (AfDB) ha sollevato le preoccupazioni riguardo alla grave carenza d'acqua che colpisce il Marocco, attribuendo questa crisi agli effetti del cambiamento climatico. "La situazione del Marocco è emblematica della crescente carenza di acqua dolce, esacerbata dalla crescita demografica", ha dichiarato la banca, sottolineando che tale situazione mette a rischio diversi settori, dall'agricoltura al turismo, passando per i servizi e l'industria. La banca ha osservato che questa situazione perdura da sei anni e ha evidenziato una diminuzione delle riserve di acqua sotterranea e un rallentamento nel riempimento dei bacini idrici. Attualmente, il consumo medio annuo pro capite d'acqua in Marocco è di poco più di 600 metri cubi, un quarto in meno rispetto a sei anni fa. (segue) (Mar)