Marocco: Banca africana di sviluppo, scarsità d’acqua minaccia tutti i settori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il governo marocchino abbia identificato il problema anni fa, attuando vari progetti per incrementare l'accesso all'acqua, come la costruzione di dighe, la desalinizzazione delle acque marine, l'investimento nel riutilizzo delle acque reflue e la promozione del risparmio idrico, la situazione rimane critica. Un rapporto della Banca nondiale dello scorso anno ha riconosciuto gli sforzi del Marocco nel fronteggiare la crisi idrica, ma ha sottolineato l'insostenibilità delle attuali pratiche per affrontare la scarsità d'acqua. Il rapporto ha evidenziato l'importanza di politiche che mirino a ridurre le perdite idriche e a migliorare l'efficienza per rispondere efficacemente alle sfide idriche, evidenziando che l'approccio attuale è insostenibile dal punto di vista fiscale e ambientale. (Mar)