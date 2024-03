Armenia: Erevan, forze speciali arrestano uomo che aveva assaltato stazione di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze speciali del Servizio di sicurezza armeno hanno arrestato l'uomo che aveva fatto irruzione in una stazione di polizia nel distretto amministrativo di Nor-Nork, nel nord-est di Erevan. Lo ha affermato il portavoce del ministero dell'Interno dell'Armenia, Narek Sargsyan. Gli agenti delle forze speciali sono entrati nell'edificio del dipartimento di polizia dalla porta sul retro e hanno arrestato l'uomo che si era barricato dentro, mentre i suoi due complici erano in precedenza rimasti feriti per l'esplosione di una granata da loro stessi azionata. (Rum)