Russia: Putin accende candela in memoria vittime attentato al Crocus City Hall - video

- L'ufficio stampa del Cremlino ha diffuso un video girato nella chiesa di Novo Ogarevo, il complesso storico alle porte di Mosca in cui risiede il presidente russo Vladimir Putin. Nel video si vede il capo dello Stato accendere una candela in memoria delle vittime della strage del Crocus City Hall, e fare per tre volte il segno della croce, come richiede il rito ortodosso. (Rum)