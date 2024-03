Difesa: inviato russo Bogdanov, false voci su base militare in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le voci sull'intenzione della Russia di espandere la sua presenza militare in Libia con una base nel Mediterraneo non rispecchiano la realtà. Lo ha detto l'inviato speciale del presidente russo per il Medio Oriente, Mikhail Bogdanov, in un'intervista al quotidiano egiziano "Youm7". Il diplomatico di Mosca ha spiegato che per qualsiasi accordo di cooperazione militare sono necessarie le decisioni del governo legittimo del Pese e la ratifica del parlamento, evidenziando che la situazione in Libia rende difficile attuale tali accordi. Bogdanov ha detto che la Russia sostiene elezioni presidenziali e parlamentari libere in tutto il territorio della Libia, con in coinvolgimento di tutte le forze politiche. Recentemente, l'agenzia di stampa Usa “Bloomberg” ha riferito che la Russia stava lavorando per espandere la sua presenza militare nella Libia orientale e per concludere un accordo di difesa con generale Khalifa Haftar, comandante in capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl), in un piano che potrebbe includere l'istituzione di una base navale, con possibili implicazioni nelle vicinanze dell'Unione Europea e nel fianco sud della Nato. (segue) (Lit)