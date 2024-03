Difesa: inviato russo Bogdanov, false voci su base militare in Libia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bogdanov ha insistito sul sostegno della Russia a elezioni libere in Libia, sottolineando che un voto legittimo sarebbe cruciale per risolvere la lunga crisi nel Paese. L’inviato di Putin indicato che le elezioni potrebbero portare a un governo unificato rappresentando tutte e tre le regioni storiche del paese: Cirenaica, Tripolitania e Fezzan. Tuttavia, Bogdanov ha rilevato che il processo Bouznika (in Marocco) per trovare un compromesso sul quadro elettorale è stato interrotto a causa di dispute tra la Camera dei rappresentanti (est) e Alto Consiglio di Stato (ovest), spiegando che non vi è certezza sull'effettiva tenuta delle elezioni nel prossimo futuro. Il diplomatico russo enfatizzato l'importanza di coordinare il quadro legislativo per il processo elettorale tra le istituzioni libiche coinvolte. In merito all'ipotesi di un ritorno della monarchia in Libia, Bogdanov ha dichiarato che la questione non è stata sollevata nei recenti colloqui politici e che qualsiasi decisione in tal senso dovrebbe essere basata su un referendum nazionale, il che sarebbe piuttosto complesso data la situazione attuale. (Lit)