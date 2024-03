Sicurezza: Molteni, raddoppio militari Strade sicure a Modena, per Viminale è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal prossimo mese di aprile, i cittadini di Modena potranno contare sulla presenza e professionalità di 32 militari in forza all'operazione "Strade Sicure", utili per rafforzare vigilanza e protezione del territorio. Così in una nota Nicola Molteni, Sottosegretario di Stato all'Interno. “Esprimo grande soddisfazione perché, dopo i tagli della sinistra, il gioco di squadra del centrodestra, del ministro Piantedosi, ha assicurato questo raddoppio di forze che pone al centro la concreta tutela della comunità modenese. Per alcuni la sicurezza è un costo, per la Lega un investimento strategico di legalità, sviluppo e sicurezza. Continueremo con le assunzioni e il ripristino degli organici delle forze di polizia", aggiunge. (Rin)