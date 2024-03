Ungheria: vettura investe spettatori durante manifestazione automobilistica, quattro morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono morte e almeno 8 sono rimaste ferite nel corso di un incidente durante una manifestazione automobilistica in Ungheria. Un'auto da corsa è andata fuori strada e ha colpito gli spettatori, secondo quanto reso noto dalle autorità. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze ed elicotteri di soccorso, come hanno riferito i servizi di emergenza al portale "Index.hu". Gli organizzatori hanno interrotto la gara. Secondo le ricostruzioni di "Index.hu", un bambino è stato portato in ospedale con ferite mortali, un'altra persona è rimasta gravemente ferita mentre altre sei persone hanno riportato ferite più leggere. (Vap)