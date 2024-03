Fratelli d'Italia: Volpi, Perissa uomo giusto per unità del partito a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta del Presidente del Coordinamento romano di Fratelli d'Italia "non poteva ricadere su persona più giusta. Conosco Marco Perissa da moltissimo tempo, ci accomuna la militanza giovanile e l'aver guidato nello stesso periodo i movimenti giovanile e universitario del partito, la sua elezione alla guida di Fd'I Roma è un'ulteriore affermazione di quella che il Presidente Meloni ha spesso definito 'Generazione Atreju'. Faccio le mie congratulazioni all'Onorevole Perissa e gli auguro un buon lavoro, sono certo che saprà garantire l'unità del partito e lo porterà, nel prossimo futuro, a giocarsi l'importante partita della conquista del Campidoglio". Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Volpi. (Com)