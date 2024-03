Puglia: Scalfarotto (Iv), nella gestione di Emiliano tutto deve tornare a lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione della Puglia di Michele Emiliano “è quella che ha raccontato lui stesso dal palco a Bari: tutto alla fine deve tornare a lui, come santificato dal solo tocco della sua mano”. Lo scrive su X il senatore e responsabile Esteri di Italia viva, Ivan Scalfarotto. “Se interviene Michele va bene la sorella del boss, va bene il sindaco di Casa Pound, vanno bene gli ex avversari politici (forzisti, grillini, non fa distinzione) reclutati per fare gli assessori o in posizioni fondamentali del consiglio regionale. Una politica onnivora che mescola tutto senza distinzioni, senza il consenso della quale non si muove una foglia, e senza nessuno che osi opporsi", sottolinea. (segue) (Rin)