Libano: membro di Hezbollah ucciso in attacco israeliano nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo libanese Hezbollah ha confermato la morte di uno dei suoi membri, ucciso durante un attacco israeliano che ha colpito un veicolo "sulla strada per Gerusalemme", un termine usato per riferirsi agli agenti colpiti nei raid di Israele. La vittima, identificata come Hussein Arslan, era originario della città di Taybeh, nel sud del Libano. Con la sua morte, il bilancio delle vittime all'interno del gruppo sciita libanese sostenuto dall’Iran raggiunge quota 245 dall'inizio della guerra nella Striscia di Gaza. L'annuncio è arrivato dopo un presunto attacco delle Forze di difesa israeliane (Idf) su un veicolo nella città di Souairi, situata nel Libano orientale, oltre ad altri attacchi recenti contro obiettivi di Hezbollah avvenuti ieri.(Lib)