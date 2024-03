Ex Ilva: associazioni indotto, certificazione crediti aziende in tempi brevi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La delibera di Sace di due linee di factoring, una delle quali destinate all’indotto, consentirà al gruppo assicurativo di acquistare i crediti in pro soluto che i fornitori vantano nei confronti di Acciaierie d’Italia. Ed è sicuramente una modalità che ci consente di guardare al futuro più imminente con una certezza in più. Pur comprendendo le difficoltà tecnico-amministrative del caso, occorre definire quanto prima modalità, tempistiche, metodo e platea di riferimento con riguardo agli strumenti che il gruppo Sace intendere mettere a disposizione per agevolare il ristoro dei crediti pregressi”, sottolineano le associazioni, che proseguono: “Sarà importante per tutte le aziende, piccole medie e grandi, nella fase di ammissione alla cessione del credito, essere annoverate quali strategiche ed essenziali, come recita il decreto e senza distinzione alcuna e quindi proseguire regolarmente nella loro attività. Riteniamo doveroso prevedere la temporanea sospensione del pagamento degli oneri fiscali e di quelli contributivi per tutte le imprese che vantano crediti per poter consentire alla platea delle aziende di avere una ulteriore boccata d’ossigeno anche sul fronte della regolarità contributiva, ovviamente compromessa da una situazione non dipendente dalla loro volontà”. (Rin)