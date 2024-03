Energia: Gusmeroli (Lega), informare famiglie su possibilità risparmio e rischi aumenti in bolletta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema strategico dei risparmi che si prospettano in bolletta elettrica e sui rischi di possibili aumenti, “ho da poco chiesto in audizione sia ad Arera sia al ministro Pichetto Fratin che venga varata una adeguata campagna di informazione e comunicazione ai cittadini, e ho anche organizzato con questo obiettivo una conferenza stampa alla Camera con le Associazioni dei Consumatori". Così in una nota Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo di Montecitorio. (segue) (Rin)