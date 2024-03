Energia: Gusmeroli (Lega), informare famiglie su possibilità risparmio e rischi aumenti in bolletta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I risultati dello studio del 'Centro di formazione e ricerca sui consumi' usciti oggi, stimano significativi aggravi in bolletta per gli utenti del mercato libero. Ho più volte sottolineato come sino al 30 giugno, se scelto dall'utente, sia possibile richiedere anche il passaggio dal mercato libero al mercato tutelato, per poter così beneficiare a partire dal primo luglio e per tre anni dei prezzi competitivi delle aste per il mercato a tutele graduali, i cui risparmi sono stimati dalla stessa Arera in almeno 131 euro all'anno. Mercoledì in commissione audirò nuovamente Arera e ribadirò la richiesta di massima comunicazione al cittadino, a cui devono essere fornite tutte le informazioni per fare una scelta consapevole, anche in merito alle modalità operative. Perché solo un cittadino informato è un consumatore/utente consapevole", aggiunge. (Rin)