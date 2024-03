Grecia: ministro Esteri, sosteniamo rafforzamento Nato e difesa europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia sostiene il rafforzamento dei legami transatlantici nel campo della sicurezza e della difesa, insieme allo sviluppo di un'identità di difesa europea indipendente e responsabile Lo ha scritto il ministro degli Esteri greco George Gerapetritis in un articolo pubblicato sul quotidiano "To Vima" in occasione del 75esimo anniversario della Nato. "L'alleanza di difesa più longeva e più forte nella storia globale", ha affermato Gerapetritis, "dà priorità alla forte difesa di principi fondamentali come l'integrità territoriale, il rispetto del diritto internazionale e la protezione delle vite umane". "E in un momento critico, di cui l'esempio più caratteristico è l'illegale invasione russa dell'Ucraina, gli Stati membri dell'Alleanza hanno dimostrato la loro unità e risolutezza nel condannare le violazioni di tali principi", ha aggiunto Gerapetritis. (Gra)