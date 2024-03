Difesa: inviato russo Bogdanov, ritiro dalla Libia dovrebbe essere “graduale e simultaneo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha dichiarato la propria disponibilità a ritirare gradualmente e simultaneamente le proprie forze dispiegate in Libia, a condizione che tale processo avvenga congiuntamente agli altri combattenti e mercenari presenti nel Paese nordafricano. Lo ha detto l'inviato speciale del presidente russo per il Medio Oriente, Mikhail Bogdanov, in un'intervista al quotidiano egiziano "Youm7". Bogdanov ha spiegato che la Russia è favorevole ha “un ritiro graduale e simultaneo” di tutte le forze straniere dal territorio libico. (Lit)