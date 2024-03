Fosse ardeatine: ministra Cultura tedesca Roth, "ricordare per il futuro" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del giorno della memoria, Roth si è inoltre recata al Quartiere Ebraico di Roma. Dopo la visita del quartiere, la ministra ha deposto una corona sulla targa commemorativa in memoria delle vittime del rastrellamento e della deportazione degli ebrei italiani compiuta nel 1943 dalle truppe di occupazione della Germania nazista. Successivamente, ha visitato la Sinagoga e il Museo Ebraico di Roma. La sera, Roth assisterà a un concerto commemorativo diretto dal maestro Riccardo Muti in occasione dell'80° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. (Res)