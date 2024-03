© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un successo straordinario per le Ferrari in Australia! “Un gran ritorno per le rosse, strepitosi Sainz e Leclerc. Emozioni uniche!”. Lo scrive sui social il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. (Rin)