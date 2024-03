Berlusconi: Bergamini (FI), da Marina gesto di grande generosità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marina Berlusconi “ha compiuto un gesto di grande generosità nel condividere con tutti gli italiani gli appunti di suo padre scritti appena qualche ora prima della scomparsa”. Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia. “E nel ripercorrere in prima persona quei giorni di dolore e di fragilità, e gli attimi in cui maturava la consapevolezza della separazione imminente. Quanto abbiamo letto nell’anticipazione del libro di Paolo Del Debbio è l’istantanea di una indimenticabile storia umana e politica. Il profilo di un leader che non ha mai negato se stesso agli altri, fino all’ultimo momento impegnato a costruire, progettare, immaginare. Marina Berlusconi, scrivendo pubblicamente, e con grande emozione, delle ore più drammatiche ha dato piena continuità e aggiunto valore a tutto questo. Dalle riflessioni del nostro Presidente, inoltre, cogliamo ancor più nitidamente la missione politica che ognuno di noi è chiamato a realizzare: continuare a fare di Forza Italia il partito delle persone, il partito che unisce. Ne faremo tesoro”, aggiunge. (Rin)