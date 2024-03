© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per soccorrere un cavallo adulto impigliato nel filo spinato, i vigili del fuoco di Civitavecchia, sono dovuti intervenire in via Lerici in località Belvedere. Alcuni passanti, questa mattina, hanno segnalato l’animale in evidente difficoltà e i pompieri intervenuti con cesoie, hanno tagliato il filo spinato restituendo libertà all’animale. (Rer)