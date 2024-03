Migranti: Montaruli (Fd’I), dimezzati sbarchi grazie a Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati del Viminale dimostrano che sinistra ha torto mentre il governo Meloni è inequivocabilmente capace di risolvere problemi anche assai complessi come l'immigrazione. Lo dichiara in una nota Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. “Se da gennaio a marzo gli sbarchi in Italia sono più che dimezzati è perché la strategia del blocco delle partenze con il coinvolgimento dei paesi di provenienza e di transito funziona. I risultati possono solo ulteriormente migliorare visto che dopo la Tunisia si è trovato un accordo con l'Albania, si è riaperto un dialogo con l'Egitto e il piano Mattei e' ormai una realtà", aggiunge. "Finalmente con Giorgia Meloni – continua Montaruli - l'Europa si sta occupando di immigrazione e controllo dei confini, mentre viene ridotto lo strapotere degli scafisti. La sinistra che ha tifato in questi mesi contro l'Italia esce ancora una una volta smentita e sconfitta". (Rin)