Gaza: Al Sisi a Guterres, "Consiglio di sicurezza Onu si assuma responsabilità"

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ribadito al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, l'importanza che il Consiglio di sicurezza dell’Onu assuma pienamente le proprie responsabilità riguardo al conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Lo riferisce un comunicato ufficiale della presidenza egiziana, diffuso dopo l’incontro tra il capo dello Stato e il numero uno delle Nazioni Unite al Cairo. Al Sisi ha evidenziato il pericolo derivante dal ritiro del sostegno finanziario da parte di alcuni paesi all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa), definendo tale azione una forma di "punizione collettiva inflitta ai palestinesi innocenti". Il leader egiziano ha anche discusso "degli sforzi intensificati volti a raggiungere un immediato cessate il fuoco, ad attuare lo scambio di prigionieri e a garantire la fornitura di sufficienti aiuti umanitari per soccorrere le persone colpite nella Striscia di Gaza". (segue) (Res)