Gaza: Al Sisi a Guterres, "Consiglio di sicurezza Onu si assuma responsabilità" (2)

- Tali sforzi, prosegue la nota della presidenza egiziana, dovrebbero avvenire sia attraverso operazioni via terra, in coordinamento con le agenzie pertinenti delle Nazioni Unite, sia mediante il lancio di aiuti aerei, soprattutto nelle zone settentrionali della Striscia di Gaza. Al tempo stesso, le parti hanno espresso il “rifiuto totale e categorico dello sfollamento dei palestinesi dalle loro terre”, mettendo in guardia da "qualsiasi operazione militare nella città palestinese di Rafah, che potrebbe avere conseguenze catastrofiche su una situazione già precaria". Al Sisi e Guterres, conclude la presidenza, hanno sottolineato "l'inevitabilità della soluzione dei due Stati”, uno palestinese e l’altro israeliano, “come unica via per raggiungere giustizia, sicurezza e stabilità nella regione, e la necessità di creare le condizioni propizie per la sua attuazione". (Res)